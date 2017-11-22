ريكي مارتن يدافع عن خطيبه السوري الاصل .. ماذا قال؟

علق الفنان العالمي ​ريكي مارتن​ على الإنتقادات التي تعرض لها مؤخرا، بعد قرار خطبته من الرسام السويدي من اصل سوري ​جوان يوسف​.

ونشر مارتن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له تجمعه بخطيبه وكتب قائلا”أحب هذا الرجل” باللغة الإنكليزية وأرفقها بهاشتاغ باللغة العربية كتبها على طريقة “الفرانكو” المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً “خلص”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة العرب منهم قد عبروا عن سخريتهم من قرار مارتن الزواج من رجل مثله مؤكدين أنه شاذ لا يحسن التفكير.

وتعرف مارتن(45 عاما) على جوان (33 عاما) , قبل نحو عامين، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.

وسبق لـ مارتن ان كشف عن علاقته العاطفية التي تربطه بجوان, في نيسان 2016، بعدما أعجب كثيراً بلوحات الرسام المقيم في لندن فقرر التواصل معه فالتقيا.

يشار الى ان ريكي مارتن انفصل عن حبيبه مدرب اليوغا كارلوس غونزاليز أبيلا منذ عامين تقريباً , قبل الزواج رسميا, ,إذ تبنيا معاً طفلين توأم.

شام تايمز

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