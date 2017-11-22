مديحة يسري تعاتب حسين فهمي من على سرير المرض

متاعب صحية تواجهها الفنانة المصرية مديحة يسري، ما تسبب في حجزها بأحد المستشفيات منذ أشهر لتلقي العلاج، حيث تعاني سمراء النيل من ضعف بالقدمين ما يحرمها من السير بشكل طبيعي، لذلك تتواجد بالمستشفى من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي حتى تعود إلى طبيعتها.

وفي لقاء تلفزيوني تحدثت فيه مديحة يسري خلال تواجدها بالمستشفى، الذي نظم لها احتفالاً مبكراً بعيد ميلادها أكدت الفنانة المصرية أنها ترغب في شكر كل من حرص على السؤال عنها في أزمتها الصحية.

وطمأنت مديحة يسري جمهورها على حالتها الصحية، وطالبتهم بالدعاء لها كي تستعيد قدرتها على السير مرة أخرى، كي تتواجد بصحبتهم وهو أمر سيسعدها ويسعد الجمهور.

وتحدثت مديحة يسري عن يسرا مؤكدة أنها في منزلة ابنتها وهي تحبها للغاية، أما حسين فهمي فقد أكدت أنه زميل العمر ووجهت له عتابا قائلة “ايه يا حبيبي مبتسألش عليا ليه يا وحش؟.. هزعل منك بعدين”.

وأكدت مديحة يسري لحسين فهمي أنها ترغب في سماع صوته، خاصة وأنه سيستمع إليها من خلال التقرير ولكنها في المقابل تريد سماع صوته وهي تعلم أن البخل ليس صفة من صفاته.

شام تايمز

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