بحسب فوربس .. بيونسيه الاعلى ربحا لعام 2017

حصلت مغنية البوب الأمريكية “بيونسيه” على لقب المطربة الأعلى ربحاً لعام 2017 بمبلغ يقدر بـ 105 مليون دولار، بحسب الترتيب السنوي الذي نشرته مجلة “فوربس” الامريكية.

وذكرت وسائل اعلام ان بيونسيه حققت أكثر من 105 مليون دولار أمريكي من مبيعات قياسية وجولتها الغنائية “فورميشن” كما وتملك بيونسيه دار “إيفي بارك” للأزياء ولها استثمارات أخرى.

كما حققت بيونسيه المرتبة الاولى بين زميلاتها بعد المبيعات المرتفعة التي حققها ألبوم “ليمونيد” الذي طرحته مؤخرا،ً والجولات الغنائية العالمية التي أحيتها وتفوقت بها على النجمة البريطانية أديل ومغنية البوب تايلور سويفت.

وكانت بيونسيه، البالغة من العمر 36 عاماً، احتلت المركز الثاني العام الماضي في تصنيف “فوربس” السنوي، لكنها احتلت المركز الأول لهذا العام بفضل أرباحها بالرغم من أنها حصلت مؤخرا على توأم..

وجاءت أديل في المركز الثاني حيث حققت ربحا بما يقدر بنحو 69 مليون دولار، بينما احتلت تايلورسويفت المركز الثالث بجمع 44 مليون دولار، والمغنية الكندية سيلين ديون في المركز الرابع بنحو 42 مليون دولار.

يشار الى ان المركز الاول لعام 2016 كان من نصيب تايلور سويفت إذ حصلت على 170 مليون دولار.

يذكر أن “فوربس” هي شركة نشر ووسائل إعلام أمريكية، وأبرز منشوراتها هي مجلة فوربس الشهرية التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

شام تايمز

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