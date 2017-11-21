رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات : الذهب السوري يطير تهريباً لدبي عبر لبنان

قال رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن الذهب حافظ على استقراره للأسبوع الخامس على التوالي بسعر وصل إلى 17400 ليرة سورية لغرام الذهب عيار 21، ترافق ذلك مع ثبات نسبي بكمية الذهب المباعة يومياً، والتي تصل إلى 4 كيلوغرام.

وأضاف جزماتي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن أن موافقة وزارة الاقتصاد على السماح للتجار العرب والأجانب باستيراد الذهب السوري المشغول، مقابل إدخال ذهب خام تعتبر خطوة إيجابية، حيث تنعكس على نشاط أسواق الذهب في سوريا، كما تفيد في إدخال قطع أجنبي إلى الخزينة مع تحصيل 100 دولار لكل كيلو غرام ذهب خام واحد يدخل البلد، وخاصة للتجار العراقيين والإيرانيين.

وبالإضافة إلى ذلك الكميات التي ستصدر إلى الإمارات خاصة دبي، بينما يتم حالياً إخراج الذهب تهريباً عبر لبنان، ومن ثم يتجه إلى دبي،

موضحاً أن الموافقة على تصدير الذهب السوري سيؤدي لعدم تهريبه، ويصدر بشكل نظامي بدون تهرب ضريبي، من قبل من يقومون بتهريبه، وغالبيتهم من التجار اللبنانيين.

وبحسب الجزماتي فإن عدد الورشات العاملة في صياغة الذهب بدمشق وصل إلى 300 ورشة، إضافة لـ 2100 منتسب لجمعية الصاغة سددوا اشتراكاتهم السنوية.

شام تايمز

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