صحيفة تركية : الشرطة تحرر طفلة سورية من شاب اختطفها بعد أن وعدها بالزواج بالريحانية

حررت قوات الشرطة التركية، في الثالث عشر من الشهر الجاري، طفلة سورية، تبلغ من العمر 12 عاماً، كان قد اختطفها ابن صاحب المنزل، الذي قامت عائلتها باستئجاره، بمدينة الريحانية، بعد أن وعدها بالزواج.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، يوم الجمعة الماضي، إن والي محافظة هاتاي أصدر بياناً، أكد من خلاله أن الخاطف سينال عقابه على جريمة الاختطاف، فيما لم تشر الصحيفة ما إذا كان الخاطف تركي أم سوري الجنسية، علماً أن عدم إشارة الإعلام التركي لجنسية الجاني عادة يعني أنه “مواطن تركي”.

وقال الوالي في بيانه: “تقدم السوري (أ. س) ببلاغ للشرطة، بتاريخ 31 آب من العام الحالي، بمدينة الريحانية، بمغادرة ابنته المولودة عام 2005، للمنزل دون إعلام أحد، الساعة السادسة مساءً، بتاريخ 28 آب، وبعد دراسة قوات الشرطة للبلاغ، تبين أن الطفلة السورية (ز.س) اختطفت على يد ابن صاحب المنزل الذي تسكنه العائلة (و.ي)، بعد أن وعدها بالزواج.

وأضاف أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري، تمكنت الشرطة من الوصول لمحل إقامة المتهم، بحي شاريمازي، بمدينة هاتاي، وألقت القبض عليه، وتمكنت من تحرير الطفلة.

وبعد سماع إفادة الطفلة، برفقة المرشد النفسي، تم تسليمها لمديرية الأسرة والسياسات الاجتماعية بالمقاطعة، فيما أمرت المحكمة في اليوم التالي، بإيداع السجن ليصار إلى محاكمته.

شام تايمز

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