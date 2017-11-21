الأمم المتحدة تؤكد : حجم و خطورة و تعقيدات المساعدات في سوريا ” هائل ” .. و هذا هو عدد السوريين المحتاجين جداً للمساعدة

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن 13,1 مليون شخص في سوريا، نصفهم تقريباً من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أنه “بعد دخول الازمة عامها السابع يبقى حجم وخطورة وتعقيدات المساعدات في سوريا هائلاً، ويحتاج نحو 13,1 مليون شخص، أي سبعة من أصل عشرة في سوريا، إلى مساعدة إنسانية، بينهم 5,6 مليون شخص في أمس الحاجة”.

ويشكل الأطفال وفق الأمم المتحدة 40 % من اجمالي المحتاجين الى مساعدات.

وتطرق تقرير الأمم المتحدة بشكل خاص إلى التصعيد الذي شهدته الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظة ادلب (شمال غرب) في فترات متقطعة رغم كونهما منطقتي خفض توتر.

ولا تبدو الأمم المتحدة متفائلة في تقديراتها للعام 2018، اذ تتحدث في التقرير عن احتمال نزوح 1,5 مليون شخص آخرين متوقعة أن تتركز “أعمال العنف” في محافظة ادلب، التي تسيطر هيئة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.

ومن المرجح “أن يبقى المدنيون في المناطق المحاصرة خصوصاً في الغوطة الشرقية، محرومين من المساعدة الإنسانية الثابتة”، وفق الأمم المتحدة في وقت تبقى إمكانية وصولهم إلى الحاجات والخدمات الأساسية محدودة، إن كان في المجال الصحي، أو المياه أو الغذاء.

(AFP)

شام تايمز

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