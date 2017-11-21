أختلس من أموال الإيصالات وحولها إلى دولارات!

قبض فرع الأمن الجنائي بحماة على جابٍ في مديرية المالية كان يزور إيصالات الضرائب بعد اختلاس قيمتها ويحولها إلى دولارات.

وأكد مصدر في الأمن الجنائي أن جابي الضرائب المكلف تحصيلها من المنطقة الخامسة والتي هي منطقة الحميدية ويدعى (أ – ر) كان يمارس نشاطه في الفساد منذ العام 2015 ، عندما بدأ بتزوير إيصالات أموال الضرائب وتسديدها بمبالغ أقل إلى الخزينة العامة من تلك التي يتقاضاها من دافعي الضرائب ، محققاً بذلك اختلاساً كبيراً من فوارق المبالغ.

مشيراً إلى تكراره الاختلاس من المبالغ الكبيرة بمعدل 10 مرات شهرياً ، تجنبا لاكتشافه وبعدها يحول الأموال المختلسة إلى دولارات ، وكان يحرق بعض الإيصالات تجنباً لإدراجها في حاسب المديرية.

وقال المصدر: من خلال المتابعة الحثيثة وجمع التحركات كنا له بالمرصاد، وقبضنا عليه بعد كشف عملياته، وتم مصادرة 8800 دولار أمريكي كانت بحوزته من الأموال المنهوبة والمحولة إلى عملة أجنبية ، إضافةً إلى كشف إيداعه 1.8 مليون ليرة من الأموال المنهوبة عند أحد أقربائه وقد تجاوز حجم فساده في أموال مالية حماة 12 مليون و125 ألف ليرة سورية.

وتمكن الفرع من استرداد 7 ملايين ليرة من مجمل تلك الأموال المختلسة، وتم تحويل الجاني إلى القضاء المختص ليقول فيه كلمته الفصل.

الوطن

شام تايمز

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