افتتاح مطعم مصري على هيئة سجن .. و الزبائن يأكلون في زنازين !

جريمة أكل هذا اسمه، والإعدام والمؤبد أسماء وجبات الساندويتشات لديه، إنه مطعم مصري صمم على هيئة سجن، وغرف تناول الطعام فيه عبارة عن زنازين.

المطعم الذي أقيم في مدينة #المنصورة شمال العاصمة القاهرة يقول وليد نعيم صاحبه، إنه فكر في إقامته بطريقة مختلفة لجذب الزبائن، وصممه بطريقة مستوحاة من فندق بإيطاليا، ويحتوي على غرف مكشوفة تشبه الزنازين محاطة بألواح حديدية، وداخل كل غرفة توجد منضدة ومقاعد لتناول الطعام، ويمكن للعميل أن يغلق غرفته أو زنزانته على نفسه، ويحتفظ بمفتاحها لحين انتهائه من تناول الطعام.

أسماء الوجبات أيضا كما يقول صاحب المطعم تحمل أسماء العقوبات المفروضة على النزلاء، مثل الإعدام، وهي عبارة عن شطائر مصنوعة من اللحم الشرقي مليئة بالتوابل، وفق ما اوردت قناة العربية، والمؤبد وهي عبارة عن شطائر من اللحم أيضا ولكن بتوابل أقل.

ويضيف صاحب المطعم أن مطعمه يقدم هذه الوجبات بأسعار بسيطة تبدأ من 10 جنيهات مصرية للساندويتش الواحد، وتنتهي بـ 20 جنيها للحجم الأكبر، مؤكدا أن شكل وتصميم المطعم جذب الزبائن لإقامة حفلات أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية الأخري كحفلات أعياد الزواج وغيرها.

شام تايمز

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