رئيس الدوري الإسباني يهدد بإغلاق معقل برشلونة !

يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر إغلاق ملعبه “كامب نو” بسبب الهتافات والشعارات السياسة التي يرفعها جمهور النادي الكتالوني خلال المباريات التي يحتضنها معقله.

وأكد رئيس رابطة “الليغا” أن جمهور برشلونة لديه الحرية في ترديد هتافات مؤيدة لاستقلال كتالونيا خلال المباريات، لكن توجيه أي “سباب” ضد إسبانيا قد يعرض الفريق لعقوبة إغلاق ملعبه.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” في تصريحات، الجمعة بمدنية اشبيلية الإسبانية :”في الآونة الأخيرة وصلتنا تقارير عن الهتافات العنيفة في المدرجات”.

وأضاف: “تمَّ الإعلان عن بعض الشكاوي، وإذا كان هناك عقوبات على الهتافات التي تنتقد إسبانيا في برشلونة، فإنَّ اللجنة قد تقوم باتخاذ قرار إغلاق الكامب نو”، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، وتابع تيباس:”مرَّت قضية الاستقلال، لكن ما حدث في الأشهر الأخيرة أثر على برشلونة”.

وختم مهدداً: “تم الإعلان عن الشكاوى، وإذا كانت هناك عقوبات على الهتافات التي تنتقد إسبانيا ببرشلونة، وترى اللجنة أنه معها يمكن إغلاق كامب نو”.

وتزايدت مظاهر تأييد الانفصال في ملعب “كامب نو”، معقل نادي برشلونة، منذ الاستفتاء المحظور للاستقلال عن إسبانيا في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes