بيع إحدى رسومات شخصية تان تان بنصف مليون دولار

بيعت إحدى الرسومات النادرة لشخصية المحقق الصحفي الشاب تان تان، وكلبه الوفي سنووي مقابل نحو 500 ألف دولار في مزاد بالعاصمة الفرنسية #باريس .

ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1939، إذ كانت في إطار مجموعة الصور الخاصة بقصة “تان تان وصولجان الملك أوتوكار” للفنان البلجيكي هيرجيه صاحب القصص المصورة وبطلها المحقق الصحفي الشاب، وبيعت في المزاد متعلقات أخرى لهيرجيه، كما بيعت قصاصة من قصة “تان تان والنجم الغامض” في المزاد مقابل 350 ألف دولار.

لكن نسخة من قصة “تان تان ورحلة إلى القمر” موقعة من عدد رواد الفضاء الأمريكيين لم تجد من يشتريها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ومن متعلقات هيرجيه التي طُرحت في المزاد عدد من الكتب والتصميمات والرسومات، نقلاً عن موقع بي بي سي.

وبيعت قصاصة من قصة “المستكشفون على سطح القمر” في العام الماضي مقابل 1.64 مليون دولار في باريس، كما بيع في العام نفسه رسم نادر للمحقق الصحفي الشاب من قصة “تان تان وزهرة اللوتس الزرقاء” مقابل 1.2 مليون دولار في مزاد بشنغهاي.

يعتبر تان تان من أشهر الشخصيات الخيالية في عالم الكتب المصورة على الإطلاق، وترجمت مغامرات تان تان إلى 90 لغة، وبيعت منها أكثر من 200 مليون نسخة في شتى أنحاء العالم، ولا تزال القصص تحظى بشعبية حتى الآن.

شام تايمز

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