جورج كلوني : مهمة تغيير الحفاضات صعبة ولكني أرفض أن اتركها لمربية

أكد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني أنه هو زوجته أمل علم الدين يقومان بكافة المهام الخاصة بتواءميهما إيلا والكسندر.

وتحدث كلوني (56 عاما) لصحيفة صنداي لايف التي تصدر في إيرلندا الشمالية عن مسؤوليته كوالد وكيف أنه اختار هو وأمل (39 عاما) عدم تعيين مربية بدوام كامل.

وأشار كلوني إلى أن مهمة تغير الحفاضات “صعبة للغاية” حيث بدأ التؤامان في تناول الطعام الصلب، ولكنه أكد أنه يرفض تكليف مربية بهذه المهمة.

وقال ” إنها وظيفتي. ما الهدف من أن أصبح أبا إذا لم أقم بتغيير حفاضات أبنائي؟”.

وأضاف كلوني أن إيلا والكسندر كونا شخصيتهما بالفعل في هذا السن الصغير، وهو ما يسعده.

يذكر أن كلوني وأمل استقبلا إيلا والكسندر في حزيران/ يونيو الماضي، وكان كلوني وأمل قد تزوجا في إيطاليا عام 2014.

( DPA )

شام تايمز

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