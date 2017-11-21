بالفيديو .. سمكة تعود للحياة بعد طهيها في مطعم صيني !

في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، لحظة تحرك سمكة عدة مرات بعد طهيها وتقديمها لزبائن أحد المطاعم الصينية.

وتظهر السمكة وهي معلقة على سيخ معدني، قبل أن تنتفض عدة مرات وسط ذهول الزبائن الذين أبدوا دهشتهم الشديدة لما شاهدوه، بينما استمرت السمكة بالانتفاض يمنة ويسرة، قبل أن تفتح فمها، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعلى الرغم من أن السمكة كانت بدون أحشاء داخلية، وكان عمودها الفقري ظاهراً بشكل واضح، إلا أنها تحركت بطريقة أوحت للحاضرين بأنها لا تزال على قيد الحياة.

يذكر بأن مقطع الفيديو حظي برواج كبير على الشبكة العنكبوتية، حيث حصل على أكثر من 72000 مشاهدة بعد عدة ساعات من نشره على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes