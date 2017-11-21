وسائل إعلام : القبض على سوري قتل خمسينية أردنية بمنزلها

قالت وسائل إعلام أردنية، إن العاملين في بحث جنائي العاصمة وشرطة شمال عمان ألقوا القبض على قاتل خمسينية بمنطقة طارق طبربور، سوري الجنسية.

وذكرت “وكالة عمون الإخبارية” أن غرفة العمليات في مديرية شرطة شمال عمان تبلغت بوجود جثة تعود لسيدة خمسينية في منزلها، وتبين من خلال الكشف الأولي وجود آثار لشدة وعنف عليها.

وشكل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة وشرطة شمال عمان للتحقيق في الجريمة والوقوف على كافة ملابساتها والقبض على مرتكبها.

واشتبه فريق التحقيق من خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات حول السيدة وملابسات وفاتها بشخص سوري الجنسية.

وألقي القبض على الشخص، الذي لم تذكر المصادر الأردنية اسمه، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف أنه أثناء وجوده في منزل الضحية كونها طلبت منه العثور لها على منزل آخر للإيجار حصل خلاف فيما بينهما قام على إثره بضربها على أنحاء مختلفة من جسدها وتركها وغادر المكان.

وما زالت التحقيقات جارية تمهيدا لإحالته لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

شام تايمز

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