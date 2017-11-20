“فيسبوك” يطرح تطبيق جديد بمثابة منصة لصناعة مقاطع الفيديو

طرح “فيسبوك” تطبيق خاص لصنّاع الفيديو باسم “مبتكر فيسبوك” أو Facebook Creator، مزوداً بأدوات لبث الفيديوهات، وتحديث القصص وإرسال رسائل للأشخاص في منصات “فيسبوك” المتعددة.

وبحسب ” theverge”، فإن تطبيق Creator يتضمن بعض الميزات الخاصة لخدمة Live، ويتيح لأي شخص خلق مقدمات أو نهايات مخصصة للفيديوهات مع القدرة على إضافة ملصقات تفاعلية وإطار مخصص للفيديو.

والتطبيق قادر على التقاط وتحرير الصور ونشرها على “قصص فيسبوك” وغيرها من المنصات، ويقوم بصنع صندوق بريد موحد للتعليقات على “فيسبوك” و”إنستاجرام” والرسائل من تطبيق Messenger، حتى لا يضطر المستخدم التنقل بين التطبيقات المختلفة للرد على الرسائل.

ويقدم التطبيق الجديد تحليلات لصانعي المحتوى للتحقق من مدى نجاح المحتوى، وهو متاح على نظام iOS الآن، ومن المفترض أن يأتي إلى نظام “أندرويد” في الأشهر المقبلة.

ويرى مراقبون، أن “فيسبوك” صمم هذا التطبيق لمطوري المحتوى الذين يعانون حاليًا مع التغييرات والأخطاء على موقع “يوتيوب”، بقصد استقطابهم.

شام تايمز

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