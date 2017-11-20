دراسة: مركبات مساحيق التنظيف تساعد في علاج مرض السكري

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مركبين يستخدمان في صناعة مواد التنظيف يلعبان دورا رئيسيا في المساعدة ببناء بنكرياس اصطناعي، وذلك في اطار السعي لعلاج مرضى السكري من النمط الأول.

وذكرت وسائل اعلام ان الدراسة ركزت على استخدام بيروكسيد الكالسيوم الذي يستخدم في العديد من المطهرات، وبيكربونات الصوديوم الذي يستخدم في الكثير من مساحيق التنظيف المنزلية، وذلك لتحديد إذا كانت هذه المركبات يمكن أن توفر الخلايا المنتجة للأنسولين مع الأكسجين.

واستطاع عددا من العلماء في معهد “ويل فوريست للطب التجديدى” الكشف عن أن الأوكسجين الإضافي يساعد في تحسين وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين خلال المراحل الهامة من عملية بناء البنكرياس.

من جهته، اوضح احد المشرفين على الدراسة أستاذ أمراض الكبد، إيمانويل سي، إن “هذه الدراسة توضح كيفية استخدام المواد المولدة للأوكسجين، والتأكد من أن الخلايا لديها ما يكفيها من الأوكسجين لتعمل حتى يتكامل الهيكل مع الجسم”.

وأضاف أن “زرع البنكرياس بأكمله أو من خلايا إنتاج الأنسولين من الممكن أن يؤدي لعلاج مرضى السكري النمط الأول”.

وأكد استاذ امراض الكد ان عدم وجود متبرعين مناسبين بالبنكرياس يجعل هذا الخيار نادراً، ويحاول العلماء بدلاً عن ذلك بناء بنكرياس اصطناعي عن طريق تغذية الخلايا المنتجة للأنسولين”.

وأظهرت دراسة أمريكية سابقة أن “النوم لفترات طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

شام تايمز

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