كلوب يرد على إمكانية تدريب برشلونة بكلمة واحدة

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على سؤال بشأن إمكانية تدريب برشلونة الإسباني مستقبلًا، وذلك خلال مؤتمره الصحفي قبل مواجهة إشبيلية غدًا بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزي حديث المدرب الألماني، الذي عندما سئل عن إمكانية الرحيل لتدريب برشلونة رد قائلا: “واو”.

وأضاف: “لقد حققت أحلامي بالفعل، دربت ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول، كما يمكنك أن تتخيل أنني لست بحاجة إلى تغيير الطقس، أنا سعيد في ليفربول”.

وتابع: “إذا أراد ليفربول رحيلي سوف أفكر في ذلك، لكنني سعيد جدًا هنا ولا أفكر في أندية أخرى”.

وعن مواجهة إشبيلية قال: “لقد لعبت هنا مرتين، مرة مع ماينز وأخرى مع دورتموند، الجو في مثل هذه الملاعب دائمًا يكون جيدًا، ولكن ذلك يعتمد على الأداء في النهاية”.

واختتم: “نحن لسنا هنا للاستمتاع بالطقس، من واجبنا أن نضمن مباراة غير ممتعة لأصحاب الأرض وجماهيرهم، هذا ما يفعله الآخرون عندما يأتون إلى أنفيلد”.

كووورة

شام تايمز

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