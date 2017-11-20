رونالدينيو: ميسي محق بطلبه .. والأندية ستتهافت على كين بشرط

تحدَّث البرازيلي رونالدنييو، لاعب برشلونة وميلان السابق، عن نجمي توتتهام هاري كين، وديلي آلي، اللذين يتألقان في الفترة الأخيرة مع توتنهام، ومنتخب إنجلترا.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم الأحد: “كين لاعب عظيم يستطيع النجاح في أي دوري. هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه. العالم كله يحب رؤيته وهو يُسجل”.

وأضاف: “لكن لو تألق اللاعب بصورة لافتة في بطولة كأس العالم، سيجد كل الفرق الكبرى بأوروبا، تتمنى لو تحصل على خدماته، ومستعدة لتقديم أي شيء من أجل ضمه”.

وواصل: “أحب أيضًا مشاهدة ديلي آلي، ولو أنّ ما قيل على لسان ليونيل ميسي بأنَّه طلب من إدارة برشلونة التعاقد معه، صحيحًا، فإنَّه محق في ذلك. فاللاعب يقدم نفسه بصورة جيدة في الميدان”.

كانت الصحافة الإسبانية سلطت الضوء على رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كين، ورحيل جاريث بيل عن النادي الملكي، مستغلة تصريحات هداف الدوري الإنجليزي الأخيرة.

كان كين، قال عقب مباراة فريقه مع الريال في “سانتياجو”: “كريستيانو مثلي الأعلى، وعقب المباراة ذهبت إليه طالبًا الحصول على قميصه. كانت لحظة عظيمة بالنسبة لي وسأضع قميصه في إطار وأعلقه في بيتي”.

وتابع: “كنت سعيدًا للغاية بتصريحات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بشأني والتي وصفني فيها باللاعب المتكامل، فالإشادة دائمًا تجعل المهاجم يقدم أفضل ما لديه”.

كووورة

شام تايمز

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