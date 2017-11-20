كلوب يبني خطة ليفربول على محمد صلاح

يورجن كلوب لن يعترف بذلك أبدا، ولكن عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا فإن نزعة الثأر ستكون قائمة، على الأقل بالنسبة لجماهير النادي.

الهزيمة على يد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2016 كانت نهاية مأساوية لمسيرة درامية، بعدما حقق ليفربول انتصارين مذهلين على مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.

كلوب نادرا ما يتحدث عن الماضي، ويفضل التركيز على التقدم للأمام، لكنه أعرب عن اندهاشه من التطور الملحوظ في أداء مدافعه الإسباني البرتو مورينو، الذي كان يشتهر في الماضي بأخطائه الفادحة ومستواه الهزيل.

ويبقى المستوى المذهل الذي يظهر به النجم المصري محمد صلاح حديث الساعة في ليفربول، فقد سجل 14 هدفا في 18 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من روما مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني (41.5 مليون يورو) الصيف الماضي.

صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومن خلفهم فيليب كوتينيو صنعوا الفارق في القدرات الهجومية الهائلة لليفربول.

وقال كلوب: “إنه عصر محمد صلاح، ليس هناك مشكلة في ذلك، هو يستحق هذا، لكنه أيضا يكون مهما جدا حتى لو لم يحرز أهداف لأنه خطتنا تبنى عليه”.

كووورة

شام تايمز

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