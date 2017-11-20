ماجدة الرومي تطلق “متى يأتي المساء”

طرحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اغنية جديدة “متى يأتي المساء” التي غنتها باللغة العربية الفصحى عبر تطبيق انغامي.

ونشرت ادارة صفحة الرومي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رابط الاغنية وعلقت عليها ” (متى يأتي المساء( جديد السيدة ماجدة الرومي حصريا على انغامي.. أسأل الصبحَ متى يأتي المساء.. وأحيكُ الوردَ .. ‎ شالاً للقاء .. ‎ها قد اشتاقَ لعينيكَ فؤادي.. فتعالَ نشعل الليلَ ضياء.. يا حبيبي..يا حبيبي.. هاتِ لي العود فقد عاد المساء..”

واغنية “متى يأتي المساء” من كلمات الشاعر طلال حيدر، ألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع ميشال فاضل.

وطرحت ماجدة الرومي مؤخرا، أغنية خاصة بوالدتها المتوفية حملت عنوان “ما كنت قول”، وهي من كلمات جرمانوس جرمانوس، ألحان مروان خوري وتوزيع ميشال فاضل.

شام تايمز

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