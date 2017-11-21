ميسي يتراجع للمركز السابع في سباق الحذاء الذهبي

يتسلم ليونيل ميسي نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي، يوم الجمعة المقبل، بعد أن توج هدافا للدوريات الأوروبية الموسم الماضي، بعدما أحرز 37 هدفا في الليجا.

وبدأ البرغوث الموسم الحالي بقوة حيث وصل لصدارة هدافي الدوريات الأوروبية سريعا، قبل أن يهبط للمركز السادس لعدم تسجيله أي أهداف في الجولتين الأخيرتين.

ويتساوى النجم الأرجنتيني مع إيجور أنجولو مهاجم جورنيك البولندي بـ 24 نقطة، فيما يتصدر القائمة إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، بـ15 هدفا لكل منهما.

وجاءت قائمة أول 11 هدافا في الدوريات الأوربية حتى الآن كما يلي:

1- إدينسون كافاني “باريس سان جيرمان” 15 هدفا (30 نقطة).

2- شيرو إيموبيلي”لاتسيو” 15 هدفا (30 نقطة).

3- زابينين “فلورا” 27 هدفا (27 نقطة).

4- بروسا “إنفونت” 27 هدفا (27 نقطة).

5- فالكاو “موناكو” 13 هدفا (26 نقطة).

6- روبيرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونخ” 13 هدفا (26 نقطة).

7- ليونيل ميسي “برشلونة” 12 هدفا (24 نقطة).

8- أنجولو “جورنيك” 12 هدفا (24 نقطة).

9- ميخائيل جورديشوك “باتي بوريسوف” 11 هدفا (22 نقطة).

10- ماورو إيكاردي “إنتر ميلان” 11 هدفا (22 نقطة).

11- باولو ديبالا “يوفنتوس” 11 هدفا (22 نقطة).

كووورة

شام تايمز

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