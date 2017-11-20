إيران تتسبب بفضيحة غير متوقعة لدول عربية في الأمم المتحدة

امتنعت عشر دول عربية عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (السبت) على قرار أعدته كندا لإدانة إيران بانتهاك حقوق الإنسان.

ورفضت التصويت على القرار كل من دول (الكويت وقطر ومصر والمغرب والأردن والسودان والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، في حين صوتت ضد القرار كل من سورية والعراق ولبنان وسلطنة عمان وباكستان والصين وروسيا.

اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار بالأغلبية لإدانة إيران بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.

وحاز القرار الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قريباً بموافقة 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت من بينها الدول العربية سابقة الذكر.

وأثار تصويت بعض الدول العربية دهشة واستغراب مراقبين ومسؤولين عرب ورواد التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه من “المؤسف والمخجل أن تجد دولاً عربية تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إدانة إنتهاكات إيران لحقوق الإنسان”.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية عقدت (اليوم الأحد) اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية لبحث الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وخرجت بإدانة الصواريخ البالستية التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.

شام تايمز

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