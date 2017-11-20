قدري جميل : “قرارنا مستقل واللي مابيعرف بيقول كف عدس” .. موضوع الرئيس الاسد موضوع تفاوضي وليس شرطاً مسبقاً في القرارات الدولية

قال قدري جميل رئيسة منصة موسكو في تصريحات لموفد أورينت إلى الرياض، إن تسمية أعضاء وفد منصاته إلى الرياض 2 تمت منذ فترة، ولكن لن تُسلم هذه الأسماء حتى انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم الاثنين.

وفيما إذا كان للمشاركة في مؤتمر سوتشي أفضلية على المشاركة في الرياض 2 بالنسبة لمنصة موسكو، تبعاً لوجود أغلبية في مؤتمر الرياض تشدد على التمسك ببيان “الرياض 1” وضرورة رحيل بشار الأسد شرطاً في المفاوضات، علق جميل “يجب الالتزام بجوهر وحرفية القرارات الدولية ومن لن يلتزم سيخرج من العملية السياسية.. موضوع الرئيس موضوع تفاوضي وليس شرطاً مسبقاً في القرارات الدولية ” بحسب تعبيره.

كف عدس!

ولدى سؤال (موفد أورينت إلى مؤتمر الرياض 2) إن كانت منصة موسكو تملك قرار الذهاب إلى الرياض من عدمه بعيداً عن إرادة الراعي الروسي لها أجاب قدري جميل: “قرارنا مستقل والذي بيعرف بيعرف والذي لا يعرف بيقول كف عدس والروس لم يسمحوا لأنفسهم ولا مرة بالتدخل بقراراتنا …”

وأضاف “قرارنا من راسنا ولا نستشير أحد لكن المشكلة صعب تصديق ذلك لأن النمط العام ليس كذلك، بسبب منصات المعارضة الأخرى التي عودت الشارع على انصياعها للدول الراعية”.

وأكد جميل أن منصة موسكو مستقلة مالياً وسياسية بنسبة مائة في المائة ولايرعاها أحد كما غيرها من “المعارضات” حسب قوله.

ونوه جميل لموفد أورينت أن أفراد حزبه مقيمون في سوريا باستثنائه حيث يقيم في موسكو، ونفى الاتهامات المتعلقة بالضغط الروسي على قراره قائلاً “لا تنسى أن كل تنظيم الحزب والجبهة بسوريا والوحيد أنا بالخارج لذلك لا طريقة موضوعية للضغط علينا من قبل أي أحد”.

النظام يرحب بمؤتمر سوتشي

وبالتوازي مع انطلاق التحضيرات لمؤتمر الرياض2 في العاصمة السعودية تستمر روسيا في الترويج لمؤتمرها في “سوتشي”.

ونشرت وكالات إعلام روسية إشادة مسؤولي النظام بالاستعدادات الروسية لعقد “مؤتمر سوتشي” ( ” مؤتمر شعوب سوريا ” بحسب تسمية الرئيس الروسي )؛ وأبرزت وكالة سبوتنيك تصريحات لسفير النظام في روسيا الاتحادية رياض حداد يزعم من خلالها أن المؤتمر المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية سيعطي “زخماً للتسوية السياسية في سوريا” بحسب تعبيره.

وتتزامن التحضيرات لمؤتمري ” الرياض2 ” المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل و”سوتشي” مطلع الشهر القادم، وكانت قوى بارزة في المعارضة السورية رفضت المشاركة في الأخير باعتباره محاولة روسية للابتعاد بالعملية السياسية عن المرجعية الدولية ومحددات التفاوض (بيان جينيف1 وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة 2254 و1118).

وفي سياق متصل، تستمر أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماع المعارضة السورية الموسع اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة مندوبي الإئتلاف الوطني وفصائل الثورة وهيئة التنسيق الوطنية ومنصتي القاهرة وموسكو.

يشارك في اجتماعات اللجنة عن الائتلاف كل من د.بدر جاموس وعبد الرحمن مصطفى وعن الفصائل محمد علوش، وأحمد العسراوي عن هيئة التنسيق، قاسم الخطيب من منصة القاهرة ومرح بقاعي عن المستقلين، بينما يحضر عن منصة موسكو علاء عرفات.

شام تايمز

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