القبض على عصابة تهريب سلاح ومخدرات في دمشق وريفها

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على عصابة تقوم بتجارة وتهريب المخدرات والسلاح بدمشق وريفها وضبطت بحوزتها 800 ألف حبة كبتاغون مخدر وعددا من قطع السلاح والذخيرة المهربة بمختلف أنواعها.

وبين مصدر من إدارة مكافحة المخدرات أن إحدى دورياتها تمكنت خلال المتابعة والتحري والمراقبة من إلقاء القبض على أفراد العصابة المؤلفة من خمسة أشخاص اعترفوا بقيامهم بتجارة المخدرات والسلاح وتهريبهما من مناطق بريف دمشق إلى مدينة دمشق.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض في الشهر الماضي على أحد مروجي المخدرات في حمص وضبطت بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر.

سانا

شام تايمز

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