تحطم أضخم طائرة بالعالم في بريطانيا

تحطمت “أيرلاندر 10″، التي يطلق عليها اسم أطول وأضخم طائرة في العالم، في حقل في المملكة المتحدة صباح امس السبت.

وسقطت الطائرة العملاقة على الأرض في حدود الساعة 9.30 صباحا في كاردينغتون، بيدفوردشير (شرق إنكلترا)، وفق ما ذكرته صحيفة “الميرور”.

وأدى الحادث إلى إصابة امرأة وإغلاق الطرق بسبب المخاوف من مخاطر الوقود والهيليوم، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، وقال أحد الشهود “سقوط الطائرة خلف عاصفة كبيرة من الرياح”.

وكانت الطائرة، التي توصف بـ “البوم الطائر” بسبب تصميمها المنتفخ الذي يجمع بين الطائرة ثابتة الأجنحة والمناطيد، قد أكملت رحلتها التجريبية السادسة، الجمعة.

وترمي الشركة المشرفة على الطائرة لجعلها قادرة على التحليق لمدة 5 أيام متواصلة، وتطير “البوم الطائر” إلى مسافات أطول من الطائرات الأخرى ورخيصة التكلفة وصديقة للبيئة.

وتبلغ سرعة الطائرة 92 ميلا في الساعة، ويمكنها التحليق من دون مدرج طيران، إذ تستطيع التحليق من مساحة محدودة مثل المناطيد، ويبلغ عرض الطائرة 44 مترا، وطولها 26 مترا.

ويمكن للطائرة تنفيذ عدة وظائف مثل الاتصالات وتقديم المساعدات ونقل الركاب، وكانت الطائرة العملاقة حلقت لأول مرة في بريطانيا في أغسطس 2016 مما اعتبر آنذاك نقلة نوعية في مجال الطيران.

شام تايمز

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