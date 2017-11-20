مصر : القبض على صاحبة الكليب الغنائي الفاضح ” عندي ظروف “

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية امس السبت، القبض على المغنية المغمورة “شيما” صاحبة الفيديو الغنائي الفاضح “عندي ظروف”.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد المغنية في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو.

وكانت السلطات المصرية قد عكفت على البحث عن المغنية عقب ساعات قليلة من انتشار كليب غنائي فاضح أطلقته، ويحتوي على عبارات فاضحة وإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، وفحصت مباحث الآداب الفيديو وتأكدت من قيام المغنية بإصدار إشارات جنسية فاضحة خلاله.

وتقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المغنية بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وذكر لقناة العربية، أن الفيديو يحتوي على العديد من الإيحاءات الجنسية، إضافة إلى الرموز التي تشير إلى الرذيلة، وتجسد خلاله المغنية دور معلمة في مدرسة للشباب، وهو ما يعتبر خدشا للحياء العام وتحريضا على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وقال إن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، وتعمل على هدم القيم بين الشباب، مطالبا بفتح تحقيق مع المطربة ومنتجي الكليب.

يذكر أنه ليست هذه هي الأزمة الأولى التي تتسبب فيها المغنية شيما، حيث ظهرت قبل أيام في حفل مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وكانت ترتدي فستانا غير لائق، الأمر الذي تسبب في الهجوم على الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، ودفعه للتأكيد على كون المغنية لم تكن مدعوة، وأنه قام بطردها فور رؤيتها بهذا الفستان.

شام تايمز

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