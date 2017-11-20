” فيسبوك ” يمنع المستخدمين من حذف المنشورات !

يبدو أن فيسبوك ستجعل من المستحيل حذف المشاركات و المنشورات التي يكتبها المستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي، وطرحت فيسبوك التحديث الجديد لتصعب عملية حذف المنشورات، أثناء استخدام الموقع على الكمبيوتر.

ويؤدي النقر على زر القائمة في أعلى الجهة اليمنى من المشاركات، إلى عرض الخيارات التالية: حفظ المشاركة، تعديل المشاركة، وإيقاف الإشعارات لهذه المشاركة، وعرض في علامة التبويب. ويبدو أن الحذف أصبح مستحيلا مع غياب هذا الخيار.

وتعد هذه الخطوة التي رُصدت من قبل، مات نافارا، في وقت سابق من صباح اليوم، غريبة ومثيرة للاهتمام، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويقول مستخدمون آخرون إنهم عانوا من الشيء نفسه، وكانت هناك شكوك بأن المشكلة مؤقتة.

ويقوم عشاق عملاق المواقع الاجتماعية بنشر الصور والمنشورات بانتظام على موقع فيسبوك، ولكن قد يشعرون بالندم لاحقا على نشر بعض المشاركات، لذا فإن إزالة خيار الحذف يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة.

ولحسن الحظ، ما يزال بالإمكان حذف المنشورات عبر تطبيق فيسبوك على الهاتف الذكي.

شام تايمز

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