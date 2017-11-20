وفاة أسطورة رفع الأثقال التركي سليمان اوغلو

توفي الرباع التركي الأسطوري نعيم سليمان أوغلو في أحد مستشفيات إسطنبول ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام تركية محلية.

وكان سليمان أوغلو، الذي توج بطلا أولمبيا في رفع الأثقال ثلاث مرات تواليا في سيول عام 1988 وبرشلونة (1992) وأتلانتا (1996) وحطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته المظفرة، وفقاً لقناة سكاي نيوز، قد دخل غرفة العناية الفائقة أواخر سبتمبر الماضي لمعاناته من قصور في الكبد، قبل أن يخضع لعملية جراحية في 11 من الشهر الحالي بعد تعرضه لنزيف حاد في الدماغ.

وسليمان أوغلو، المولود في بلغاريا من والدين تركيين، كان قد طلب اللجوء السياسي إلى تركيا عام 1986 في ظروف غامضة في الوقت الذي كان موجودا في أستراليا.

وقد لجأ سليمان أوغلو إلى سفارة تركيا في أستراليا قبل أن يتوجه في طائرة خاصة للرئيس التركي آنذاك تورغوت أوزال إلى لندن ثم لقي ترحيبا كبيرا في أنقرة.

شام تايمز

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