لماذا يجب أن تخلع الحامل مجوهراتها عند الولادة ؟

تهتم الممرضات أثناء تحضير الحامل لعملية الولادة بعدة أمور، منها التأكد من خلع وإزالة كل المجوهرات والإكسسوارات التي ترتديها الأم، سواء في أصابع اليدين أو القدمين أو حول الرقبة والرسغين.

إليك السبب وراء هذه الخطوة الهامة، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية:

* تزيد المجوهرات والإكسسوارات احتمالات الإصابة بالتهابات لأنها غير معقّمة.

* لأن الإكسسوارات مصنوعة من معادن مختلفة يمكن أن تتفاعل بسرعة مع أي اختلاف في درجة الحرارة أو تسخن وتسبب الحروق.

* قد تؤدي التفاعلات الكيميائية لبعض الإكسسوارات إلى تورّم أو مشاكل في الجلد.

* ربما يترتب على ارتداء المجوهرات والإكسسوارات في غرفة الولادة خدوش أو جروح.

* عادة تُخْلي المستشفيات والعيادات أية مسؤولية عن ضياع المجوهرات أثناء عملية الولادة.

* في حالة حدوث أية مضاعفات أثناء الولادة قد يكون خلع المجوهرات ضرورياً وصعباً في آن واحد، لذلك من الأفضل القيام بالخطوة احتياطياً.

شام تايمز

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