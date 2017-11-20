بعد إغرائها بالشوكولا .. 3 رجال يتناوبون على اغتصاب طفلة هندية لـ 3 أشهر

كشفت الشرطة الهندية عن تعرض طفلة عمرها 10 سنوات للاغتصاب لمدة ثلاثة أشهر، من قبل ثلاثة رجال، من بينهم حارس عمره 65 عاماً بمدينة بوبال وسط #الهند .

وكان المتهم يعيش في نفس الحي ويتحرش جنسياً بالفتاة في منزل، تملكه امرأة وشريك لها في الجريمة. وشكت الفتاة لوالدتها، تعمل خادمة، بشأن التحرش الجنسي بها يوم الخميس الماضي، بعدها لجأن للشرطة.

وقال مسؤول الشرطة، شيفناث يادوفانشي: “أبلغتنا الفتاة أن المرأة قدمت لها قطع شكولاتة لاغرائها لدخول منزلها، حيث ارتكب المتهم الجريمة، ثم هدداها لاحقا بألا تخبر أحداً بشأن ذلك”، مضيفاً أن الطفلة تتعرض للتحرش منذ أغسطس (آب) الماضي. وتابع “لقد اعتقلنا الأشخاص الأربعة، من بينهم المرأة لمساعدة الرجال على الاعتداء على الفتاة”.

وقام الجيران، الذين غضبوا بسبب الجريمة أيضاً بضرب بعض المتهمين. ويواجه المتهمون اتهامات بالاغتصاب الجماعي وتم إرسالهم إلى السجن في انتظار المحاكمة.

يذكر أن الهند أصبحت في بؤرة الضوء في السنوات الاخيرة، بسبب حوادث التحرش الجنسي ضد النساء. وفي 2012، أثار الاغتصاب الجماعي لطالبة على متن حافلة في نيودلهي احتجاجاً شعبياً واسعاً وقوانين أكثر صرامة.

( DPA )

شام تايمز

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