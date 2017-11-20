صحيفة تركية : سوري يقتل سورياً آخر ” اعتدى على زوجته و ضايقها ” في كيليس

قتل رجل سوري، مواطنه وشريكه السابق في العمل، طعناً، في مدينة كليس، متهماً إياه بالتعدي على زوجته، ومضايقتها.

وقالت صحيفة صباح التركية، الجمعة (17/11)، إن الحادثة وقعت ليلة الخميس، بحي محمود سانلي، بمدينة كليس، حيث أقدم السوري ماهر خالدي، البالغ من العمر 36 عاماً، على طعن شريكه السابق بالعمل، السوري محمد عرابي، البالغ من العمر 27 عاماً، متهماً إياه بالتعدي على زوجته، ومضايقتها.

وحضرت فرق الإسعاف إلى موقع الجريمة، وأكدت وفاة عرابي، فيما قامت قوات الشرطة، باعتقال المتهم ماهر خالدي، وتم تحويله إلى المحكمة، التي أمرت بحبسه حتى الانتهاء من التحقيق.

المصدر : SABAH

شام تايمز

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