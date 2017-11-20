هل اعتقل أم سلم نفسه ؟ .. صحيفة : طلال سلو في عهدة المخابرات التركية و بصحبته معلومات مفصلة عن عفرين

قالت صحيفة “حرييت” التركية، الخميس، إن طلال سلو الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، بات في عهدة المخابرات التركية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر موثوقة لم تسمها، أن سلو نجح عن طريق أحد أقاربه بالتواصل مع المسؤولين الأتراك، وبعد أسبوع من التواصل السري، تمكن -برفقة 3 أشخاص- من الوصول إلى جرابلس، ليطلب بعدها حق اللجوء لديهم، خوفاً من تعرضه لهجوم أو اغتيال.

وأضافت الصحيفة أن سلو “قدم معلومات مفصلة للمخابرات التركية عن أنشطة وهيكلة حزب العمال الكردستاني في عفرين”.

وختمت بالقول إن مصادرها رفضت التصريح ما إذا كان سلو قد اعتقل من قبل المخابرات التركية، من خلال عملية منظمة أو سلم نفسه بملئ إرادته.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes