رفض النزول رغم التحذيرات .. تركيا : وفاة خمسيني جراء سقوطه من أعلى حصان طروادة

توفي خمسيني تركي، بعد أن سقط عن ظهر “حصان طروادة”، الذي استُخدم بتصوير فيلم “طروادة” الشهير، بمدينة جناق قلعة.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الأحد (12/11) إن التركي مستان غوني، البالغ من العمر 55 عاماً، تجاوز بتاريخ 12 الشهر الحالي، الحاجز المحيط بالحصان، الذي يبلغ ارتفاعه 12.6 متراً، وبدأ بتسلّقه، ليسرع المواطنون ممن كانوا بالقرب من، للاتصال بالشرطة، وفرق الإطفاء.

وحذر المتجمعون حول الحصان، غوني من خطورة ما يقوم به، إلا أنه لم يكترث، وأجابهم “لن يحدث لي شئ” وتابع تسلّقه، إلا أنه سرعان ما فقد توازنه من على الحصان، وسقط على رأسه.

وسارعت فرق الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، إلا أن سقوط رأسه على قاعدة التمثال المصنوعة من الإسمنت، أدى إلى وفاته، بحسب الأطباء.

الجدير بالذكر، بأنها ليست المرة الأولى التي يتسلق بها غوني “حصان طروادة”، ففي عام 2012 تقدم بطلب لمكتب محافظة جناق قلعة، للحصول على مساعدة مالية بدفع ثمن تذكرة سفره إلى مدينته الأم، وعندما قوبل طلبه بالرفض، عبر عن استيائه من خلال تسلق الحصان.

كما حاول غوني عام 2015، تسلق الحصان، بهدف الاستعراض، بحسب الصحيفة.

شام تايمز

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