( نحبك يا آدم) .. مبادرة إنسانية تجاه الطفولة من جمهور نادي تشرين – فيديو

(نحبك يا آدم) مبادرة إنسانية حملها على عاتقه نادي تشرين الرياضي لتكريم مشجع النادي الطفل آدم صالح المصاب بمرض عضال إضافة إلى تكريم مجموعة من الأطفال من ذوي الشهداء.

إدارة نادي تشرين خصت الطفل آدم ذا السبع سنوات والذي يكافح ويقاوم مرضه العضال بلعب كرة البداية قبل لقاء فريق تشرين مع فريق المجد في المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبادل الجمهور على مدرجات الملعب والمقدر عددهم بأكثر من خمسة عشر ألفا من المشجعين اللفتة الانسانية من النادي بالهتاف للطفل آدم الذي كان يرتدي قميص تشرين بعبارة نحبك يا آدم وهو يرفع يديه بإشارة النصر.

وفي تصريح قال رئيس نادي تشرين معاوية جعفر “إن تكريم النادي للأطفال من ذوي الشهداء واجب على الجميع لأنه بسبب تضحيات آبائهم ما زلنا مستمرين في الرياضة وفي الحياة” مشيرا الى انه من بين المكرمين الطفل آدم وهو أحد مشجعي النادي الذي يواظب على حضور مباريات الفريق جميعها حتى بعد أخذه الجرعات الكيماوية الخاصة بعلاجه.

وأوضح جعفر أن الرياضة تقابلها الحياة لذلك فإن إدارة النادي أرادت من خلال تكريمها هؤلاء الأطفال أن تشعرهم أننا معهم جنبا إلى جنب في مسيرة حياتهم متمنيا أن تكون ملاعبنا مسرحاً لنشر الفرح والسلام بين الجميع.

من جهته لاعب منتخب سورية للرجال مارديك ماردكيان قدم للطفل آدم قميص المنتخب الخاص به لمعرفته برغبة آدم بذلك واعدا عائلة الطفل بتقديم المساعدة في العلاج وأي أمور يحتاجها مستقبلا.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes