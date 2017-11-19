بوغبا يكشف سر احتفاله الغريب أمام نيوكاسل

كشف الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب احتفاله الغريب بعد هدفه أمام نيوكاسل، حيث احتفل بوضع معصميه فوق بعضهما البعض.

وأحرز بوجبا هدفًا في فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل (4-1)، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس السبت، على ملعب “أولد ترافورد” في إطار الجولة الـ12 من البريمييرليج.

وكتب بوجبا على حسابه عبر “انستجرام: “في حين أنني سعيد جدًا، لكن صلاتي تذهب لأولئك الذين يعانون في ليبيا، أدعو أن يكون الله معهم وينتهوا من هذه القسوة”.

وفي رسالة منفصلة على نفس الشبكة أيضًا، شكر بوجبا كلا من سانده خلال فترة غيابه عن الشياطين الحمر، وقال: “شكرًا لكل من ساندني من أجل شفائي، شكرًا لجميع المشجعين”.

وأوضح اللاعب الفرنسي أنه سعيد بالعودة وقال: “بالطبع أنا سعيد، فزنا وحصلنا على النقاط الثلاث وهذا هو الأهم، لقد عاد زلاتان وروخو، نحن سعداء للغاية”.

وعن غيابه قال: “من الصعب أن تشاهد المباريات من الخارج، لأنك تريد مساعدة الفريق ولا يمكنك أن تفعل أي شيء”.

كووورة

شام تايمز

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