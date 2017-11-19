راموس : سأنزف آلاف المرات من أجل هذا القميص

علق اللاعب الدولي الإسباني، سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، على إصابته القوية، وتعرضه لنزيف، أمس السبت، في ديربي العاصمة الإسبانية بالليجا، أمام أتلتيكو مدريد (0-0).

وقال راموس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أود أن أنزف آلاف المرات، من أجل هذه الشارة، وهذا القميص”.

وتابع لاعب المنتخب الإسباني قائلًا: “شكرًا لكم جميعًا على هذا الدعم، سأعود قريبًا”.

وقد كشفت التقارير الطبية الرسمية، لنادي ريال مدريد، عن إصابة اللاعب بكسر في الأنف، بعد تعرضه لتدخل قوي، من قبل لاعب الأتليتي، لوكاس هيرنانديز.

كووورة

شام تايمز

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