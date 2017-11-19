روسيا تروج لقرار جديد حول الكيماوي في سوريا قدمته دولتا السويد وأوروجواي

قدمت دولتا السويد وأوروجواي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار جديد بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ونقلت وكالة “سبوتينيك” الروسية عن السكرتير الصحفي لبعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة قوله إن السويد وأوروغواي قدمتا مشروع قرار “توفيقي” آخر إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت مدة تفويض (آلية التحقيق المشتركة) قد انتهت يوم الجمعة الفائت، حيث أجرى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أربعة مرات تصويتا لتمديد عمل البعثة، استخدمت روسيا فيها حق النقض (الفيتو).

وكانت روسيا عطلت (استخدمت حق النقض)، الخميس الماضي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تبنى مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن حول تمديد آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا، وحصلت الوثيقة على تأييد بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

كذلك استخدمت روسيا، مساء الجمعة الماضية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته اليابان لتمديد 30 يوماً من عمل آلية التحقيق المشتركة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتمنع روسيا تمرير مشروع قرار التمديد (لآلية التحقيق المشتركة)، بعد ان خلصت الأخيرة في آخر تقرير لها أن ميليشيا النظام استخدمت غاز السارين المحظور بهجوم استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب، في الرابع من نيسان الماضي.

ويحتاج صدور القرار إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، لحق النقض (الفيتو).

شام تايمز

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