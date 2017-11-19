الجيش التركي يكمل فصل مناطق سيطرة PYD عن ريف حلب

نشر الجيش التركي الليلة الماضية قوات جديدة في ريفي إدلب وحلب ضمن إطار تشكيله نقاط مراقبة بمنطقة خفض التوتر التي أقرتها الدول الضامنة في مؤتمر استانا.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية، أن موكباً مؤلفاً من مجموعة عربات تابعة للجيش التركي دخلت إلى نقاط المراقبة التي تعتزم إنشائها في إدلب وغربي حلب على الخط المحاذي لمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة ميليشيا (PYD)، موضحةً أن القوات الجديدة تمركزت في المرحلة الأولى بمنطقة قريبة من عفرين، قبل أن ينتقل إلى خط إدلب-عفرين، بوقت لاحق.

من جانبه، أكد مراسل أورينت أن القوات التركية والمؤلفة 80 جنديا على 13 آلية من بينها 5 من نوع BMP ورشاشات مختلفة، إضافة لمجموعة من آليات الحفر (جرافات)، دخلت للتمركز في نقطة المراقبة الثالثة بمنطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي.

وأوضح مراسلنا أن نقطة “الشيخ عقيل” هي النقطة الثالثة والأخيرة التي تفصل ريف حلب الغربي عن مناطق سيطرة الميليشيات الكردية، وبتمركز الجيش التركي فيها، يكون قد انتشر بشكل كامل قبالة مناطق سيطرة هذه الميليشيات.

وكان الجيش التركي قد دفع بهذه التعزيزات قبل عدة أيام إلى الحدود السورية في منطقة (كفر لوسين)، ونشر قبل ذلك قرابة 200 جندي لاستلام نقطتين (قرية صلوة ومنطقة قلعة) تطلان على مناطق سيطرة المليشيات الكردية في عفرين بريف حلب الغربي.

شام تايمز

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