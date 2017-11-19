استثناء مصرفي التوفير والتسليف الشعبي من أحكام رصيد المكوث

قرر مجلس النقد والتسليف استثناء القروض الشخصية الممنوحة من قبل مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود لغاية سقف 500 ألف ليرة سورية من أحكام رصيد المكوث المنصوص عنه في قرار سابق وذلك تنفيذا لتوجهات الحكومة المتعلقة بمنح كل التسهيلات للقروض الشخصية لذوي الدخل المحدود.

وأوضح مجلس النقد في بيان له اليوم أن المجلس ألزم مصرفي التوفير والتسليف الشعبي بإعداد خطة تسليفية وتسويقية مدروسة بشكل جيد لاستقطاب أصحاب المهن والحرف للاستفادة من التسهيلات المصرفية وتوعية كل المتعاملين معهما بموضوع رصيد المكوث واستخداماته وكيفية الاستفادة منه في الحصول على التسهيلات المصرفية.

وطلب مجلس النقد من المصارف تزويد مديرية مفوضية الحكومة لديها بتقرير شهري يبين تقدم العمل بالخطة المشار إليها مسبقا والانحرافات الحاصلة عليها في حال وجودها والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه الانحرافات والالتزام بالخطة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين البنية التحتية والتقنية للالتزام بأحكام القرار خاصة ما يتعلق برصيد المكوث.

سانا

شام تايمز

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