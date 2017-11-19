رسام برشلونة يدخل تاريخ الليجا.. وميسي يلاحقه

احتفل أندريس إنيستا، قائد برشلونة، بفوز فريقه على ليجانيس (3-0)، وهو الانتصار رقم 300، في مشوار الرسام مع برشلونة بالليجا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم السبت، إنَّ اللاعب ذو 33 عام أصبح سادس لاعب يصل لهذا الرقم بالليجا، خلال 422 مباراة، خاضها مع برشلونة.

ويتصدَّر إيكر كاسياس، قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالليجا بـ334 مباراة، يليه زوبيزاريتا بـ333 مباراة، ثم تشافي بـ322.

ويحل ليونيل ميسي في المرتبة السابعة بـ299 فوز من أصل 394 لعبها في الليجا، ليكون على بعد مباراة واحدة من دخول قائمة اللاعبين أصحاب الـ300 فوز.

كووورة

شام تايمز

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