ابراهيموفيتش بعد العودة: الأسود لا تتعافى مثل البشر

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، سعادته بالعودة للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب؛ بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل شهر كامل من الموعد المحدد لعودته.

وأكَّد النجم السويدي، أنَّ “الأسود لا تتعافى مثل البشر”.

وعاد المهاجم في الدقيقة (76) من اللقاء أمام نيوكاسل يونايتد، على ملعب “أولد ترافورد”، الذي انتهى بفوز “الشياطين الحمر” برباعية مقابل هدف.

وردَّ زلاتان على سؤال إذا ما كان قلقًا من العودة بعد 6 أشهر من الغياب، حيث قال: “هل كنت قلقًا من العودة؟ لا.. على الإطلاق، الأسود لا تتعافى مثل البشر”.

وأضاف: “إنَّها مناسبة خاصة بالنسبة لي.. إنّه يوم مختلف، لكني أعود بنفس الإمكانيات، لست قلقًا على الإطلاق”.

وتابع: “أعرف ماذا أفعل، وما علي فعله، لقد تدربت بشكل قوي للغاية وضحيت كثيرًا، لقد لعبت (كرة القدم) في رأسي، والآن على ركبتي أن تستجب لي”.

وأردف اللاعب: “متابعة المباريات من الخارج لم تكن بالأمر السهل، الأمر كان صعبًا، لأنني أُصبت في اللحظة التي كنت أقدم فيها مستويات جيدة”.

وواصل: “لقد حدث الأمر بين عشية وضحاها، ولم يكن بمقدوري فعل أي شيء، هذا الصيف كان مختلفًا، لأنني كنت بدون فريق، إلا أن هذا لم يكن ما يشغلني”.

واختتم بقوله: “أردت استعادة الثقة ومساعدة الفريق، ولكن عندما لا تستطيع ذلك، عليك الاستمرار في التركيز على هدفك، كنت أعلم أنني يجب أن أعود، بالعمل القوي والمستوى الجيد، تدربت بجد، وأنا سعيد بالعودة”.

وشارك إبرا مع المان يونايتد في 46 مباراة، الموسم الماضي، سجل خلالها 28 هدفًا (هداف الفريق)، وحصد 3 ألقاب “الدرع الخيرية، وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي”.

وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع النادي، في 30 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا معه، لمدة موسم واحد، في 24 أغسطس/آب.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes