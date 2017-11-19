مواطنون أتراك يعتدون بالضرب على سوري أطلق النار على أطفال خلال مشاجرة  

أُصيب سوري بجراح، جراء عراك دار بينه وبين ومواطنين أتراك، بمقاطعة باغلار، بمحافظة دياربكر، جنوبي تركيا.

وقالت وكالة “إخلاص” التركية للأنباء، الخميس (16/11)، إن مشادة كلامية جمعت الأطفال الأتراك بأحد السوريين المقيمين بحي مرادية، لسبب مجهول، ووفقاً للادعاءات فإن ارتفاع حدة المشادة، دفعت السوري لإخراج سلاحه، وإطلاق النار باتجاه الأطفال، إلا أن أحداً منهم لم يُصب.

وأسرع سكان الحي من المواطنين الأتراك الذي شهدوا الحادثة، لمهاجمة السوري، مما أدى لإصابته بجروح عدة، تم نقله على إثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة، ليتلقى فيها العلاج.

وانتشرت قوات الشرطة بشكل كبير داخل الحي فور انتشار الخبر، وبدأت عملية التحقيق في الحادثة.

شام تايمز

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