بعد 20 عاماً… فيلم “تيتانك” يعود بمشهد مأساوي محذوف

اعلن مخرج الفيلم الشهير “تيتانيك” جيمس كاميرون، عن عودة الفيلم إلى شاشات السينما بحلة جديدة مع بداية شهر كانون الأول المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن كاميرون قوله انه “تم إضافة مشهد جديد حذف قبل 20 عاماً بسبب مأساويته”، مشيرا الى ان “المشهد عام يظهر بطلة الفيلم كيت وينسليت (روز) بعد خروجها من القارب بمفردها بين الناجين بعد موت حبيبها ليوناردو دي كابريو (جاك)”.

وأضاف كاميرون أن “الفيلم سيكون جاهزاً للعرض في الصالات السينمائية بالولايات المتحدة في الأول من كانون الاول بتقنية (2D)، وسيكون متوفراً أيضا في 20 موقع بالتقنية الثلاثية الأبعاد (3D).

و لعب الممثل الأمريكي ليناردو دي كابريو دور (جاك داوسون) الذي يقع في حب (روز ديويت بوكاتر) التي جسدت دورها النجمة كيت وينسلت.

وتبدأ القصة حينما يقع الثنائي في حب بعضهما البعض رغم الطبقات الاجتماعية المختلفة التي ينحدران منها، وتتوقف قصة حبهما حينما تبدأ السفينة العملاقة بالغرق بعد ارتطامها بجبل جليدي في وسط المحيط وتنتهي القصة بشكل مأساوي بموت جاك.

يشار الى ان تيتانيك أكبر سفينة كانت تعمل في المحيطات عندما اصطدمت بجبل جليد في 14 نيسان 1912 في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من ساوث هامبتون إلى نيويورك، وقتل أكثر من 1500 شخص في الحادث في ذلك الوقت.

وحصل فيلم تيتانيك على جائزة الاوسكارعرض عام 1997، وهو فيلم كوارث ملحمي رومانسي أمريكي، تدور أحداثه حول غرق سفينة (آر إم إس) تيتانيك في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي.

شام تايمز

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