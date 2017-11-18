“لاين” يتيح ميزة حذف الرسائل المرسلة

أتاح تطبيق “لاين” للمكالمات والرسائل، إمكانية التراجع عن الرسائل المرسلة مالم يمضِ على ارسالها أكثر من 24 ساعة دون أن يراها المستقبل.

وبحسب فإن الميزة الجديد ستظهر بدءاً من الشهر المقبل، لتعطي المستخدمين فرصة حذف الرسائل المرسلة بالخطأ لشخص معين، حيث لايمكن استخدام هذه الميزة إلا للرسائل التي يقل عمرها عن 24 ساعة، وتستخدم مرة واحدة في اليوم فقط.

وكان تطبيق “واتساب” أتاح منذ أيام، ميزة حذف الرسالة المرسلة خلال 7 دقائق من إرسالها، مع ظهور عبارة على المحادثة بعد حذفها، تعلم الأطراف المتحدثة بوجود نص محذوف من قبل المرسل، كنوع من التوثيق والدقة بأنه تم إرسال رسالة وتم حذفها.

وازداد عدد المستخدمين النشطين لدى تطبيق “لاين” حتى زاد عن 220 مليون مستخدم نشط، وتحقق الشركة أرباحاً صافية سنوية تزيد عن 66 مليون دولار.

شام تايمز

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