منصة موسكو لم تسم وفدها بعد وهذه أسماء المشاركين بالرياض

اطلعت أورينت على الأسماء المدعوة إلى مؤتمر “الرياض 2” المزمع عقده ما بين 22 و24 من الشهر الجاري، وكانت مصادر مطلعة كشفت عن تشكيلة الوفود المشاركة وأعدادها بحيث وصل عدد المدعوين إلى 144 شخصية.

منصة موسكو لم تسم وفدها بعد

وبحسب القوائم التي اطلعت عليها أورينت فسيكون وفد الإئتلاف (22 مدعو) مؤلفاً من:

عبدالأحد اسطيفو، أنس العبدة، محمد الشمالي، عبد الباسط حمو، حواس خليل، بدر جاموس، فؤاد عليكو، عبد الرحمن مصطفى، هادي البحرة، جورج صبرة، جمال ورد، عقاب يحيى، رياض الحسن، احمد سيد يوسف، احمد رمضان، عبدالاله فهد، نذير الحكيم، ربا حبوش، بسمة محمد، نصر الحريري، يحيى مكتبي، ياسر الفرحان.

أما فئة المستقلين (70 مدعواً) حصلت أورينت على بعض الأسماء: رياض حجاب، عبد الجبار العكيدي، جمال النميري، مطيع البطين، حسن الدغيم، طارق الكردي، منذر ماخوس، سليم خير بك، أحمد طعمة، أسعد الزعبي، ابراهيم الجباوي، حسام حافظ، سميرة المسالمة، فدوى العجيلي، مريم جلبي، ضرار البشير.

ومن هيئة التنسيق (14 مدعو) وصلنا الأسماء التالية: حسن عبد العظيم، أحمد العسراوي، منير البيطار، صفوان عكاش، أليس المفرج، عبد المجيد منجونة.

ومن منصة القاهرة (10 مدعوين): قاسم الخطيب، فراس الخالدي، جمال سليمان، نبراس دلول، عبد السلام النجيب، أحمد عوض.

ولم يتم تحديد أسماء المدعوين من منصة موسكو (6 مدعوين).

رحيل الأسد

من جهته قال رئيس الإئتلاف رياض سيف في تصريحات لوكالة الأناضول (الجمعة) إن “الائتلاف تلقى دعوة للمشاركة، وينظر بإيجابية لمؤتمر الرياض، ودور المملكة العربية السعودية الداعم للشعب السوري” مشدداً على أنه لن يكون هناك “تعديل يذكر فيما يتعلق بالموقف من رحيل الأسد، وأن أغلب المشاركين في المؤتمر يدعمون موقف الائتلاف في هذا الصدد”.

واعتبر سيف أن المؤتمر سينجح في تشكيل “رؤية واضحة للمعارضة” مما يساعد في تعزيز موقف “قوى الثورة والمعارضة في مفاوضات جنيف المقبلة”.

سيف لفت إلى أن “الائتلاف تلقى دعوة للمشاركة، وينظر بإيجابية لمؤتمر الرياض، ودور المملكة العربية السعودية الداعم للشعب السوري، ويأمل أن يساعد في تعزيز موقف قوى الثورة والمعارضة في مفاوضات جنيف المقبلة (28 من الشهر الجاري)”.

وكانت السعودية وجهت الدعوات لمؤتمر “الرياض 2” يوم الثلاثاء الماضي، ويسعى المؤتمر لتشكيل “وفد واحد يمثل كل أطياف المعارضة السورية مبني على مرجعية ورؤية سياسية واحدة تلبي تطلعات الشعب السوري” بما يفوت على الأطراف التي تدعم النظام الحجة للتهرب من العملية السياسية و “فتح الطريق أمام مفاوضات مباشرة مجدية”،

ويشار إلى أن وفد المعارضة السورية كان شدد في معظم اجتماعات جنيف السابقة على خوض “مفاوضات مباشرة”.

شام تايمز

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