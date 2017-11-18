برشلونة يعبر ليجانيس بثلاثية.. وسواريز يكسر صيامه التهديفي

حقق برشلونة 3 نقاط مهمة، بالفوز على ليجانيس بثلاثية نظيفة، على ملعب بوتاركي، ضمن الجولة 12 من الليجا.

وواصل البارسا التحليق في صدارة الليجا برصيد 34 نقطة، بفضل ثنائية للعائد إلى التهديف لويس سواريز في الدقيقتين 28 و58، وهدف لباولينيو في الدقيقة 90.

لم يقدم الفريق الكتالوني الأداء المطلوب طوال المباراة، وغابت النجاعة الهجومية عن أدائه في الكثير من فترات اللقاء.

كاد برشلونة أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة، بعدما سجل سواريز هدفا لم يحتسبه الحكم بسبب وقوع ألبا في مصيدة التسلل.

وفي الدقيقة 28 أرسل بوسكيتس كرة طولية لباكو ألكاسير، الذي سدد كرة لم يتعامل معها الحارس كوييار بالشكل الجيد، ليجدها سواريز بجوار خط المرمى فيسددها معلنا عن الهدف الأول.

تراجع فريق فالفيردي بعد هدف التقدم، وبدأ لاعبو ليجانيس في الهجوم على مرمى الضيوف، مستغلين البطء الذي ظهر به وسط ملعب برشلونة.

تلقى الكتالونيون ضربة موجعة بحصول جيرارد بيكيه على ورقة صفراء في الدقيقة 30، ليغيب عن مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا على ملعب الميستايا.

وتمكن المغربي نو الدين ألمرابط من تهديد مرمى برشلونة بشكل حقيقي بعدما راوغ جيرارد بيكيه على حدود منطقة الجزاء، ولكن جاءت تسديدته أعلى العارضة.

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للبلوجرانا في الشوط الثاني، وعزز فالفيردي مركز الوسط الدفاعي بنزول باولينيو بدلا من إنيستا.

ومن كرة مشابهة للهدف الأول، سدد ألكاسير على مرمى كوييار، الذي تصدى لها بنجاح هذه المرة، ولكنها وصلت لسواريز، ليعلن عن الهدف الثاني بتسديدة فشل مدافع ليجانيس في ردها.

دفع المدرب جاريتانو بأوراقه الهجومية على أمل تقليص الفارق، ونشطت الجبهة اليمنى بانطلاقات نبيل الزهر، ولكن يقظة الثنائي الدفاعي بيكيه وأومتيتي نجحت في إخمادها.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع البرازيلي باولينيو الحصول على كرة وسط فوضى بين مدافعي ليجانيس، ليكمل ثلاثية برشلونة.

سواريز يكسر صيامه التهديفي

كسر الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، صيامه التهديفي مع برشلونة، بعدما سجَّل الهدف الأول للفريق الكتالوني، أمام ليجانيس بالجولة الـ12 من الليجا.

ونجح سواريز، في تسجيل الهدف الثاني أيضًا لفريقه ليساهم في فوز برشلونة في المباراة بثلاثية نظيفة.

وقالت شبكة “سكاي سبورت” للإحصائيات، إنَّ لويس سواريز كسر أطول سلسلة له من عدم التهديف مع برشلونة، والتي استمرت 5 مباريات كاملة.

وقال حساب “ميستر شيب” الإسباني، إنَّ سواريز غاب عن التسجيل في آخر 478 دقيقة مع برشلونة، منذ التسجيل في مرمى أتلتيكو مدريد في الشهر الماضي.

كووورة

شام تايمز

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