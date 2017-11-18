صلاح يتصدر هدافي البريميرليج .. ويتجاوز أسطورة ليفربول

واصل اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعد تسجيله لهدفين في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الممتاز، خلال المباراة التي انتهت بانتصار الريدز (3-0).

وقالت شبكة “سكاي سبورت”، عبر حسابها على تويتر، إن صلاح تفوق، اليوم، على أسطورة ليفربول، روبي فاولر، وسجل 9 أهداف في أول 12 مباراة له مع الريدز، في البريميرليج، مقابل 8 لفاولر.

وصار صلاح بذلك، أكثر اللاعبين تسجيلًا لصالح ليفربول، على مدار تاريخه، خلال أول 12 لقاء مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح اللاعب المصري، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 9 أهداف.

كووورة

شام تايمز

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