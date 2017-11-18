مانشستر سيتي يسقط ليستر .. ليفربول يسحق ساوثهامبتون بليلة تاريخية لصلاح

واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته، في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي، بهدفين دون رد، اليوم السبت، في الجولة الـ12 للبريميرليج.

سجل ثنائية مانشستر سيتي، جابريل خيسوس وكيفين دي بروين، في الدقيقتين 45 و49، ليرتفع رصيد الفريق، إلى 34 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ليستر عند 13 نقطة، في المركز الـ12.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة، في أغلب فتراتها، من جانب مانشستر سيتي، لكن ليستر كاد أن يسجل الأهداف، خاصةً في الشوط الثاني، الذي شهد بعض التراجع للسيتي.

بدأت محاولات السيتي منذ الدقائق الأولى، حيث وجه رحيم ستيرلينج تسديدة قوية.

وأرسل فابيان ديلف كرة عرضية، داخل منطقة جزاء ليستر، الذي تراجع للدفاع التام، مع تسديدة من جانب ستيرلينج، ومحاولة من دافيد سيلفا.

وانطلق جناح ليستر، ديماري جراي، ووجه تسديدة أبعدها حارس السيتي.

وأجرى مانشستر سيتي أول تغييراته، بنزول مانجالا بدلا من ستونز، في الدقيقة 31.

وواصل الضيوف مسلسل الضغط على دفاع ليستر، من أجل تسجيل هدف قبل نهاية الشوط، وسدد ساني كرة قوية، أبعدها الحارس، ثم كرة عرضية خطيرة من دي بروين، لم يستغلها خيسوس، الذي كلل جهوده في الدقيقة 45، بتسجيل الهدف الأول.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع سريع، من جانب الفريقين، وأضاع ليستر فرصة محققة، من كرة عرضية أبعدها الحارس، قبل أن يرد السيتي بهدف ثانٍ، عن طريق كيفين دي بروين، بتسديدة بعيدة المدى، في الدقيقة 49.

استمرت محاولات السيتي، وأضاع جابريل خيسوس فرصة مؤكدة، في منطقة الست ياردات، بعد أن تألق الحارس كاسبر شمايكل في إبعاد الكرة.

وواصل الضيوف مسلسل الفرص الضائعة، عن طريق دافيد سيلفا، كما أضاع رحيم ستيرلينج فرصة محققة.

وأشرك ليستر لاعبه كيليتشي إيهيناتشو، بدلا من مارك ألبرايتون في الدقيقة 67.

وأهدر رياض محرز فرصة قريبة، من انفراد بمرمى حارس السيتي، بجوار القائم.

وتراجع أداء السيتي بشكل واضح، في الربع الأخير من عمر المباراة.

ولم يستغل ليستر تراجع السيتي، في ظل سيطرة متبادلة بين الفريقين، ولم تفلح تغييرات أصحاب الأرض في تعديل أي شيء، رغم مشاركة إسلام سليماني، وأوكازاكي، بدلا من محرز وإيبورا، بينما دفع السيتي باللاعب بيرناردو سيلفا، ومن بعده جوندوجان.

ليفربول يسحق ساوثهامبتون في ليلة تاريخية لصلاح

حقق ليفربول، فوزًا ثمينًا على ضيفه ساوثهامبتون (3-0) اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجَّل ثلاثية ليفربول، محمد صلاح “هدفين” في الدقيقتين (31، 41)، وكوتينيو في الدقيقة (68).

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الخامس، متخطيًا آرسنال بفارق الأهداف، بينما بقي ساوثهامبتون عند 13 نقطة في المركز الـ 14.

ورفع صلاح أهدافه، إلى 9 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى روبي فاولر، أسطورة ليفربول، الذي سجَّل في موسم “1993-1994” 8 أهداف في أول 12 مباراة.

بدأ ليفربول، اللقاء بتشكيلة ضمت: مينيوليه، أرنولد، لوفرين، كلافان، مورينو، هندرسون، فينالدوم، كوتينيو، ماني، صلاح، فيرمينو.

واعتمد يورجن كلوب، على طريقة اللعب (4 ـ 3 ـ 3) مع تبادل المراكز بين محمد صلاح، وفيرمينو حيث ظهر صلاح كثيرًا في المقدمة، خلال الشوط الأول في الوقت الذي تراجع فيه البرازيلي إلى وسط الملعب.

واعتمد الفريق على تمريرات كوتينيو، فيما شكل ساديو ماني، إزعاجًا كبيرًا لدفاعات ساوثهامبتون.

وفي الشوط الثاني تمركز صلاح كثيرًا في وسط الملعب ليوزع تمريراته الرائعة لزملائه التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

على الجانب الآخر، لعب ساوثهامبتون بتشكيلة ضمت فوستر، سيدريك، فان ديك، فوديت، برتراند، دافيس، بوفال، روميو، ريدموند، تاديتش ولونج.

ولجأ ماوريسيو بيليجرينو، مدرب ساوثهامبتون للضغط على لاعبي ليفربول، ثم التراجع للتأمين من وسط الملعب، وهو ما صعب المباراة كثيرًا على لاعبي الريدز، لكن دفاعه خذله، ولم ينجح في السيطرة على صلاح.

وفي الهجوم، حاول شن هجمات مرتدة عن طريق المغربي سفيان بوفال، وتاديتش، ولونج، لكن دفاع ليفربول كان جيدًا، باستثناء بعض الكرات التي هرب فيها النجم المغربي الذي أهدر فرصتين للتهديف.

الشوط الأول

مع انطلاق المباراة انحصر اللعب في الوسط، مع ضغط كبير من لاعبي ساوثهامبتون على صاحب الكرة، وهو ما أربك ليفربول كثيرًا.

كاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول بعد نحو 8 دقائق بعد سقوط تسديدة فيرمينو من يد حارس المرمى لتصل للمصري الذي هيئها لنفسه وسدد بقوة لكن كرته اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها.

وانطلق كوتينيو في الدقيقة (22) من وسط الملعب في هجمة مرتدة سريعة ليصل إلى حدود المنطقة، ولم يمرر لمحمد صلاح المندفع، وفضل التسديد لكن كرته مرت بجانب القائم بقليل.

وشهدت الدقيقة 31 تسجيل الهدف الأول لليفربول عن طريق صلاح، الذي لعب كرة ركنية، فشل لاعبو ساوثهامبتون في إبعادها عن المنطقة لتصل الكرة لفينالدوم، ليمرر لصلاح الذي لعب كرة رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 41 سجل صلاح هدفه الثاني، والتاسع له هذا الموسم في البريمييرليج، من تحرك رائع، لاستلام تمريرة كوتينيو المميزة لينفرد بالمرمى، ويلعبها من جانب الحارس بذكاء شديد لتسكن الشباك.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني، هادئًا وإن كان مستوى ساوثهامبتون قد تحسَّن عن الشوط الأول، وسدد المغربي سفيان بوفال كرة قوية في الدقيقة (48) مرت فوق العارضة..

وعاد اللاعب نفسه ليهدر فرصة التعديل بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، وسدد كرة قوية في اتجاه المرمى لكن لوفرين تصدى لها ببراعة منقذًا فرصة هدف محقق.

وأهدر مورينو، هدفًا مؤكدًا حيث انطلق محمد صلاح من وسط الملعب حتى حدود المنطقة، ومرر الكرة له لكنه فشل في التعامل معها لتضيع فرصة هدف جديد في الدقيقة (58).

ومرَّر صلاح، لكوتينيو كرة أمام المنطقة ليمر الأخير من مدافع ساوثهامبتون، ويسدد كرة ماكرة مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة (61).

وجاء الهدف الثالث عن طريق كوتينيو في الدقيقة (68)، بعد تسديدة قوية من فيرمينو من داخل منطقة الجزاء ارتدت من صدر الحارس إلى النجم البرازيلي الذي سدد في الشباك.

وخرج كوتينيو، بعد الهدف مباشرة ونزل بلا منه بعدها إيمري كان، وفي الدقيقة (75) خرج ساديو ماني، ونزل بدلا منه تشامبرلين.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 80 ونزل بدلا منه جيمس ميلنر، وسط تشجيع كبير من الجماهير، وتحية خاصة من يورجن كلوب خارج الخطوط.

ومرت الدقائق التالية وسط محاولات خطيرة من ليفربول، واستسلام المنافس للهزيمة، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes