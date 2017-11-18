تعرف إلى أنواع المكسرات التي تساعد في الحماية من أمراض القلب!

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول المكسرات كالجوز واللوز والبندق والفول السوداني بانتظام يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونقلت وسائل اعلام عن الباحثة في علم التغذية بكلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد ،شيلبا بوباتيراجو، قولها ان “تناول مجموعة متنوعة من المكسرات ولو لبضع مرات أسبوعيا مفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

واضافت محذرة ان “المكسرات تحتوي على سعرات حرارية عالية… يجب تناولها بكميات صغيرة واستبدالها بأطعمة أخرى بروتينية وليس إضافتها للنظام الغذائي”.

و نصحت “بعدم الإفراط في تناول المكسرات وتجنب الأنواع المملحة”.

وركزت الدراسة التي نشرت على الإنترنت بدورية الكلية الأمريكية لصحة القلب على أنواع المكسرات كل على حدة.

ووجدت الدراسة، أن من يتناولون الجوز مرة في الأسبوع على الأقل انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19 في المئة، بينما تراجع عندهم خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 21 في المئة مقارنة بمن لا يتناولون الجوز مطلقا.

كما وجدت الدراسة أن تناول حصتين على الأقل من الفول السوداني يرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13 في المئة وخطر الإصابة بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 15 في المئة.

كما توصلت الدراسة إلى أن تناول حصتين أو أكثر من المكسرات كاللوز والكاجو والفستق مرتبط بانخفاض نسبته 15 في المئة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبنسبة 23 في المئة في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

وسبق وأن ربط الباحثون بين تناول المكسرات وتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن معظم الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد ركزت على تناول المكسرات بوجه عام دون تحديد أنواع بعينها ذات فوائد أكبر.

ولم يتوصل الباحثون إلى دليل يربط بين تناول المكسرات وخطر الإصابة بالجلطات ولكنهم رصدوا أن احتمال الإصابة بالجلطة يكون أقل عند من تناولوا كميات أكبر من غيرهم من الفول السوداني والجوز.

يشار الى ان دراسة سابقة اظهرت ان تناول حفنة من المكسرات يوميا ولاسيما الجوز، يمكن أن يقلل من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان

شام تايمز

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