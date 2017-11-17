انتشال شابة وزنها يقارب نصف طن من منزلها

اضطر الإسعاف في الأرجنتين إلى تهديم جدار للسماح لشابة تزن 490 كيلوغراما، ما يقارب نصف طن، بالخروج من المنزل بغية نقلها إلى المستشفى، بحسب ما كشفت الصحافة المحلية.

وتعيش إيزابيلا، البالغة من العمر 32 عاما، في مدينة #روساريو، على بعد 340 كيلومترا شمال #بوينوس_آيرس.

وبغية إخراجها من المنزل، تمددت الشابة على السرير الذي رفع على متن شاحنة للدفاع المدني، بحسب الصور التي نشرتها صحيفة ” #كلارين”.

ومنذ سنوات، تعيش إيزابيلا منعزلة في بيتها في حالة إحباط شديد وانعدام للحركة. وقد أصيبت بأورام في الرجلين بسبب #البدانة.

وصرحت الشابة البدينة للصحيفة: “لطالما كنت سمينة. تركت المدرسة بسبب المضايقات التي تعرضت لها. ورجعت إلى الدراسة في فترة لاحقة لأنجح في حياتي، لكن هذا الأمر يبدو مستحيلا اليوم”.

وكانت إيزابيلا تزن 130 كيلوغراما قبل 8 سنوات، وعندما توفي والدها أصيبت بإحباط شديد.

وقالت الشابة قبل نقلها إلى المستشفى المحلي في روساريو: “أريد التعافي والعيش”.

فرانس برس

شام تايمز

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