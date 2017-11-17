سيارة إماراتية خارقة ب 1.5 مليون دولار

شهد معرض دبي الدولي للسيارات مشاركة العديد من الشركات الوطنية في مجال تصنيع السيارات، سواء سيارات الدفع الرباعي أو السيارات السريعة أو ما يعرف بـ “السوبر كار”، والتي تم طرحها فعلياً في السوق المحلي بتجهيزات عالية المستوى.

وقال مسؤولو الشركات الإماراتية المصنعة للسيارات إن الهدف الرئيسي من مشاركتهم في المعرض هو تعريف الجمهور على القدرات الإماراتية في مجال تصنيع السيارات ونقل المعرفة هذه إلى الدول العربية الأخرى، مشيرين إلى أن البنية المعرفية والمؤهلات الإماراتية قادرة على صناعة العديد من الطرز التي من الممكن أن تنافس الشركات الأخرى، وفقا لما نقلتة صحيفة “الخليج”.

وقال ماجد العطار، رئيس شركة “ديفيل موتورز”: إن الشركة تتوقع تصنيع نحو 10 سيارات العام المقبل من سيارة “ديفيل 16″، المستوحاة من الطائرات الحربية، والمصنعة بالكامل في دبي بنسبة 100% والتي يصل سعرها إلى 5.8 مليون درهم، أو ما يتجاوز بقليل 1.5 مليون دولار.

وأضاف العطار في تصريحات على هامش معرض “دبي للسيارات 2017″، أن فكرة وتصميم سيارة “ديفيل 16” إماراتي بنسبة 100%، فيما تضم السيارة محركاً بسعة 16 سلندراً يمنحها قوة 5000 حصان مع 4 شاحنات توربو وسرعة تصل إلى 500 كم بالساعة.

سيارة ديفيل

وقال إن الشركة تلقت عرضين لشراء “ديفيل 16” في أول أيام المعرض من شخصية إماراتية مرموقة وأخرى خليجية لم يسمّهما، مشيراً إلى أن تصنيع السيارة سيكون حسب الطلب.

وأشار العطار إلى أن استثمارات “ديفيل موتورز” تصل إلى نحو 80 مليون درهم تشمل عمليات التصميم وخطوط الإنتاج.

من جانبه أوضح محمد العطار، نائب رئيس الشركة أن الطرح التجريبي للسيارة تم العام 2013، ولاقت استحساناً كبيراً، الأمر الذي حدا بالشركة إلى المضي قدماً في تصنيع السيارة خلال العام المقبل.

وأكد تلقي الشركة طلبات عدة لشراء سيارة “ديفيل 16″، مشيراً إلى أنها ستضم محركا خاصا، تم تصنيعه لصالح الشركة في الولايات المتحدة الأميركية.

من ناحية أخرى عرضت الشركة سيارة “ديفيل 60″، المستوحاة من السيارات الحربية المدرعة سعة 8 سلندرات، يبدأ سعرها من 1,6 مليون درهم، تضم هيكلاً مصنوع من الصلب المضاد للاختراق وقدرة عالية للسير في أصعب التضاريس والظروف المناخية.

سيارة ديفيل

وفي سياق متصل، قال راشد الشعالي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الشعالي لصناعة السيارات إنهم نجحوا في صناعة سيارة إماراتية ذات قدرات خارقة تزن 650 كيلوغراماً وتصل سرعتها إلى 360 حصاناً.

وأضاف الشعالي إن سيارة “n360” تحتوي على قوالب مطبوعة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد من ألياف الكربون فايبر، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السيارة للبيع بداية العام المقبل 2018. أما شركة “دبليو موتورز” فقد قدمت طرازين من السيارات، أبرزهما “لايكان هايبر سبورت”، وهي سيارة مصنعة إماراتياً بالكامل بمحرك مسطح سداسي الأسطوانات بسعة 3.7 لتر بقوة 770 حصاناً وعوم 1.000 نيوتن/ متر، مع شاحن توربو مزدوج، مثبت خلف السائق، مانحًا السيارة القدرة على الانطلاق من الصفر إلى سرعة 100 كم بالساعة في 2.8 ثانية فقط. وتبلغ سرعة السيارة القصوى 395 كيلومترًا بالساعة. وتعتبر “لايكان هايبرسبورت” الأغلى ثمنًا، إذ يقدر سعرها بأكثر من 12 مليون درهم، وتم إنتاج 7 نسخ منها فقط.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes